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17:10 (мск), источник: Tengrinews

Торжество певицы Каракат в мечети прокомментировали в ДУМК

Торжество певицы Каракат Абильдиной в мечети прокомментировали в ДУМК, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу.

Источник: Tengrinews

Торжество певицы Каракат Абильдиной в мечети прокомментировали в ДУМК, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Казахстана.

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«Недавно Каракат Абильдина оставила заявку провести вечер с женщинами на первом этаже в мечети Хазрет Султан. С участием около 30 женщин, там прочитали Коран, были сказаны наставления, все обычаи и воспевания. Но не было договоренности о том, что вечер закончится музыкой эстрадной певицы. Поскольку, это противоречит правилам поведения в мечети. Это было доведено до организаторов», — пояснили в ДУМК.

Нужно отметить, что на цокольном этаже мечети проводятся мероприятия, связанные с национальными традициями, однако они не мешают тем, кто молится в основном зале, подчеркнули в духовном управлении мусульман.

Напомним, скандал вокруг проведения дня рождения певицы в мечети разгорелся в социальных сетях. Пышное торжество с гостями и громкой музыкой в стенах Хазрет Султана вызвало недоумение казахстанцев. Пользователи Казнета требовали привлечь к ответу не только Каракат, но и имамов. После шквала критики Каракат Абильдина решила сама прокомментировать мероприятие на странице в Instagram.

«Я хотела отпраздновать свой день рождения в “чистом” месте. Собрала только девушек, все были в национальных костюмах и платках. Я думала, это станет примером для казашек. Грустно, что мой праздник, прошедший без капли алкоголя, вызвал столько шума. Не стоит искать грязь там, где ее нет. Лучше посмотрите на это с хорошей стороны», — написала Каракат.

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