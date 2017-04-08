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15:06 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале выпустили стаю голубей в память о жертвах теракта в Петербурге

В Екатеринбурге акцию поддержки жителей Петрбурга, переживших теракт, по инициативе ветеранов перенесли на Широкореченский мемориал, где в год 70-летия Победы был установлен барельеф «Блокада Ленинграда».

— Сначала мы планировали митинг возле памятника Татищеву и де Геннину. Нам звонили, писали — люди говорили слова поддержки, интересовались подробностями акции. В том числе поступило предложение от членов общественной организации «Союз блокадников Ленинграда в Свердловской области и Екатеринбурге»: почтить память погибших в месте, которое символически, исторически, тематически связывает Свердловск и Ленинград. Мы пошли навстречу, — пояснил секретарь Общественной палаты Сергей Полыганов.

Ровно в 12 часов дня была объявлена минута молчания. Первыми гвоздики к барельефу возложили ветераны, за ними потянулись курсанты и кадеты учебных заведений МЧС и остальные пришедшие.

Первой к микрофону подошла поэтесса Юлия Глуханько, заместитель председателя «Союза блокадников Ленинграда в Свердловской области».

— Спасибо всем за то, что сегодня они здесь. Спасибо уральцам за то, что в годы войны так тепло и дружески поддерживали Ленинград и нас, детей блокадного Ленинграда, приняли как родных. Мы любим Екатеринбург, он так же, как и Санкт-Петербург, связан с именем Петра, — сказала она. — Я верю, что Петербург никогда не будет уничтожен. Мы любим его, мы любим нашу Родину, и считаем, что такие страшные террористические акты не должны повторяться. Мне хочется, чтобы каждый россиянин был более бдителен и внимателен к тому, что происходит рядом.

В конце митинга в небо выпустили стаю белых голубей.

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