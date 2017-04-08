В Самаре на акцию против террора вышли более 50 тысяч человек

По данным регионального правительства, в акции приняли участие более 50 тысяч человек.
Самарцы вышли на самую большую площадь Европы, чтобы высказать слова сочувствия жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля в результате теракта — взрыва в метро — погибли и пострадали наши соотечественники.
Простые жители города глубоко скорбят горю петербуржцев и восторгаются их мужеству. На площади сегодня не было равнодушных.
— Очень сочувствуем горю родственников погибших людей, — рассказывает самарчанка Екатерина Изюмская. — Когда услышали о теракте, испытали шок. Я очень боюсь войны, потому что я ее помню. Немцы напали, когда мне было три года. Жили тогда на границе Белоруссии с Польшей. Самолеты летят, а мы — в погреб. Страшно представить, что такое может повториться. Страшно, когда в мирное время погибают невинные люди.
От имени молодежи Самарской области со сцены выступила директор Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2017» Кристина Попова. «Это наше общее горе, наша общая беда. Мы восхищаемся мужеством и сплоченностью петербуржцев. Никакие силы не способны нас испугать, внести раздор в наши ряды», — отметила Кристина.
Особенно тепло участники акции встретили режиссера, генерального директора Самарского академического театра драмы им. М. Горького Вячеслава Гвоздкова, который поблагодарил всех пришедших на площадь:
— Я 22 года живу в Самаре, но тем не менее остаюсь петербуржцем. Там все мои родные, дети внуки, брат, друзья. Я там учился, вырос. Теракт поразил меня ужасно. Я переживал за свою дочь, студентку, которая ездит в метро как раз выходит на станции «Технологическая». Посмотрите, как сплотились петербуржцы, как они помогали друг другу. Это пример нашей солидарности.
Надо сказать, что в петербургской трагедии пострадал наш земляк, житель Тольятти, студент первого курса политехнического техникума при Санкт-Петербургском государственной политехническом университете Михаил Вепренцев, который сейчас находится в больнице Санкт-Петербурга. На площади присутствовал отец Михаила Алексей Вепренцев, ветеран войны в Афганистане. Он поднялся на сцену и поблагодарил всех за поддержку. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял решение оказать семье Вепренцевых материальную помощь.