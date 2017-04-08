В Самаре на акцию против террора вышли более 50 тысяч человек

Источник: "Российская газета"

По данным регионального правительства, в акции приняли участие более 50 тысяч человек. Самарцы вышли на самую большую площадь Европы, чтобы высказать слова сочувствия жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля в результате теракта — взрыва в метро — погибли и пострадали наши соотечественники. Простые жители города глубоко скорбят горю петербуржцев и восторгаются их мужеству. На площади сегодня не было равнодушных.

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— Очень сочувствуем горю родственников погибших людей, — рассказывает самарчанка Екатерина Изюмская. — Когда услышали о теракте, испытали шок. Я очень боюсь войны, потому что я ее помню. Немцы напали, когда мне было три года. Жили тогда на границе Белоруссии с Польшей. Самолеты летят, а мы — в погреб. Страшно представить, что такое может повториться. Страшно, когда в мирное время погибают невинные люди. От имени молодежи Самарской области со сцены выступила директор Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2017» Кристина Попова. «Это наше общее горе, наша общая беда. Мы восхищаемся мужеством и сплоченностью петербуржцев. Никакие силы не способны нас испугать, внести раздор в наши ряды», — отметила Кристина.

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