Участниками митинга «Вместе против террора» в Нижнем Новгороде 8 апреля стали около трех тысяч человек

Об этом сообщает корреспондент с места события со ссылкой на данные правоохранителей.

Митинг проходил на пл. Маркина. Безопасность обеспечивалась при помощи рамок металлоискателей, кинологов с собаками, а также благодаря сотрудникам полиции и службам быстрого реагирования. Акция началась с минуты молчания в память о погибших в теракте в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить.

По последним данным погибли 14 человек (13 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения.

В митинге принимал участие губернатор Валерий Шанцев, его заместители Александр Байер и Дмитрий Сватковский, министр культуры региона Сергей Горин, заместитель председателя Законодательного собрания области Ольга Щетинина, а также представители Русской православной церкви, мусульмане и иудеи. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка и завершилось в течение часа.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение этого митинга.