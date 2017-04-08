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16:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Жители Екатеринбурга снова «обняли пруд» и настроены на референдум по «храму-на-воде»

Второй раз в Екатеринбурге прошел флешмоб «Обними пруд», напоминающий о несогласии жителей со строительством храма на воде в акватории Исети.

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Народный забор, охраняющий пруд от забора строительного, стал гораздо длиннее: на акцию вышли уже порядка тысячи горожан. Несмотря на то, что концепция неоправданно дорогого и, возможно, опасного проекта одобрена областными властями, Комитет городского пруда не теряет оптимизма, активисты надеются, что голос екатеринбуржцев будет услышан, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники флешмоба начали формировать цепочку на Плотинке со стороны городского пруда. «Обнимать» решили сразу с двух сторон, по мере того, как колонна растягивалось стало понятно, что в этот раз на защиту Исети встало в разы больше жителей: левая часть колонны приближалась к Октябрьской площади, правая дошла до «Космоса».

Горожане обменивались впечатлениями: «Капец храму, нельзя этого не заметить!», «На тут больше, чем будет посетителей у будущего храма». Студентки колледжа Катя и Таня считают, пришли на акцию со своей семьей, причем, инициатива исходила от мамы.

«Я сама верующая, и знаю, что если мне нужно в храм — я дойду до него. Их в округе много. Если те, кто заявил проект действительно хочет сделать что-то хорошее для города, пусть подарят больницу или хоспис. Не нужно тратить столько денег на очередной храм», — рассказала Накануне.RU Анна Борисовна.

Организаторы предупредили, что флешмоб — мирная акция протеста, которая не является пикетом или митингом, поэтому любые плакаты и лозунги запрещены. Никто правил не нарушил, работы у немногочисленных полицейских, которые следили за прогулкой вокруг пруда в районе Олимпийской набережной, не было.

Акцией интересовались и прохожие, некоторые присоединялись к флешмобу. «Ни к чему строить здесь храм, это исторически сложившаяся акватория, очень красиво. Мне эта идея не нравится, можно найти другое достойное и тихое место для храма. Я считаю, что проект появился именно в центре из-за того, что инициаторы захотели прославить свое имя, от их тщеславия, но выходит пока наоборот, никто им не благодарен», — поделилась своим мнением с Накануне.RU жительница Екатеринбурга Тамара Ивановна.

Кто-то пришел на пруд, с уверенностью, что дальше проекта дело не пойдет. «Как его построить? Это технически на грани невозможного. Осушить пруд, поставить сваи, а внизу метро — это просто сюжет фильма-катастрофы. Я не верю, что храм появится, но на всякий случай пришел», — говорит Андрей Чибисов.

В комитете обсуждается возможность проведения референдума по вопросу строительства храма. Однако решений еще не принято.

За полчаса флешмоба екатеринбуржцы смогли «обнять» две трети пруда. Участники и организаторы уходили в приподнятом настроении.

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