Жители Екатеринбурга снова «обняли пруд» и настроены на референдум по «храму-на-воде»

Народный забор, охраняющий пруд от забора строительного, стал гораздо длиннее: на акцию вышли уже порядка тысячи горожан. Несмотря на то, что концепция неоправданно дорогого и, возможно, опасного проекта одобрена областными властями, Комитет городского пруда не теряет оптимизма, активисты надеются, что голос екатеринбуржцев будет услышан, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники флешмоба начали формировать цепочку на Плотинке со стороны городского пруда. «Обнимать» решили сразу с двух сторон, по мере того, как колонна растягивалось стало понятно, что в этот раз на защиту Исети встало в разы больше жителей: левая часть колонны приближалась к Октябрьской площади, правая дошла до «Космоса».

Горожане обменивались впечатлениями: «Капец храму, нельзя этого не заметить!», «На тут больше, чем будет посетителей у будущего храма». Студентки колледжа Катя и Таня считают, пришли на акцию со своей семьей, причем, инициатива исходила от мамы.