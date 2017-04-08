В Крыму казаки предложили создать народный комитет против террора

Ее инициатором выступила местная организация «Севастопольский казачий округ» при поддержке городского правительства. Севастопольцы почтили память погибших от взрыва 3 апреля минутой молчания и возложили цветы к памятной стеле «Ленинград» на аллее городов-героев.

На митинг пришли ветераны, представители общественных организаций, официальные лица и гости города. Среди них — замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, спикер заксобрания Екатерина Алтабаева, замкомандующего Черноморским флотом Юрий Ореховский, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

— Случилась ужасная трагедия, которой нет оправдания и прощения, — обратился к собравшимся Дмитрий Овсянников. — Терроризм — это объявленная война против наших семей, наших детей. Севастополь и Санкт-Петербург едины в борьбе против этого зла и правительство Севастополя сделает все, чтобы обеспечить безопасность горожан.

— Террористы всегда действуют подло, бьют со спины, пытаются внести раскол в наше общество, — сказал Юрий Ореховский. — Но это им не удастся. События, которые произошли 3 апреля, сплотили нас. Воины-черноморцы приложат все усилия, чтобы беда не приходила на нашу землю, и ни у кого не возникало малейшего желания испытать нас на прочность.

Представители казачества, со своей стороны, предложили создать в Севастополе народный антитеррористический комитет, куда наряду с казаками войдут представители самообороны и ветеранских организаций.

В Симферополе массовый митинг состоялся возле здания Госсовета Крыма. Жители крымской столицы принесли с собой плакаты с надписями: «Питер, мы с тобой», «Крым против террора», «Россию не сломать». На акцию пришли председатель Госсовета РК Владимир Константинов, мэр Симферополя Геннадий Бахарев, депутаты, представители общественности. Симферопольцы выпустили в небо 500 белых шаров, символизирующих мир на российской земле.

Глава республики Сергей Аксенов не смог участвовать в акции, но обратился к крымчанам со своей странички в соцсети Facebook: «Наша страна наносит международному терроризму сокрушительные поражения на всех фронтах. В ответ последовал подлый и трусливый удар по мирным людям. Мы должны еще больше сплотиться вокруг наших общих ценностей. Крым в очередной раз демонстрирует всему миру свое единство, сплоченность и силу».

Акции памяти сегодня прошли и в других городах Крыма — в Керчи, Ялте, Евпатории, Феодосии, Бахчисарае.