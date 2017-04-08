Николай Меркушкин выразил соболезнования родственникам Георгия Гречко

«Профессионал с большой буквы, патриот и гражданин в полном смысле этого слова, верный, надежный друг и товарищ, Георгий Михайлович всегда стремился работать с полной самоотдачей, ставил государственные интересы выше личных и своим личным примером воспитывал нашу молодежь. Вместе с родными и близкими этого замечательного человека мы скорбим о постигшей всю нашу страну тяжелой утрате», — в частности, говорится в телеграмме.

Напомним, Георгий Гречко входил в оргкомитет Грушинского фестиваля.