Как сообщается на сайте акимата, в рамках подготовки к Международной выставке EXPO-2017 акиматом Астаны ведутся работы по строительству сетей водопровода и канализации по проспекту Кабанбай батыра.

Несколько центральных улиц Астаны закроют в апреле и мае для строительства сетей водопровода и канализации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Строительство сетей обеспечит бесперебойное питание водой и сброс канализационных стоков с территории EXPO-2017, а также способствует дальнейшему развитию ЭКСПО-городка в целом. В связи с проведением строительно-ремонтных работ, в столице временно планируется перекрытие сразу нескольких улиц.

В частности, с 15 апреля по 25 апреля ожидается перекрытие улицы Алматы на пересечении с проспектом Кабанбай батыра; с 26 апреля по 10 мая временно будет запрещен проезд по улице Керей-Жанибек хандар на пересечении с проспектом Кабанбай батыра. А также с 10 мая по 15 мая планируется закрытие проспекта Кабанбай батыра на пересечении с ул. Орынбор (Сыганак).

Вместе с тем в настоящее время, в целях бесперебойного теплоснабжения левобережной части города, акиматом ведутся работы по строительству тепломагистрали 5-го ввода. В этой связи в городе также планируется введение временного ограничения на ряде улиц.

Так, с 15 апреля по 15 мая будет ограничено движение по проспекту Нургисы Тлендиева на пересечении с улицей Шабал Бейсековой, с 16 мая по 26 мая будет перекрыто движение по улице Шабал Бейсековой между проспектом Нургисы Тлендиева и улицей Сакена Сейфуллина.

Кроме того, с 15 апреля по 30 мая текущего года планируется выполнить работы по среднему ремонту дорожного полотна на 14 улицах города. В частности, 11 улиц левого берега, 3 улицы правого берега города. При проведении среднего ремонта дорог будет введено частичное перекрытие улиц. На некоторых улицах при укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ожидается полное ограничение движения автотранспортных средств. Перекрытие улиц проводится согласно плановому графику производства ремонтных работ.

Строительные работы по ремонту мостов «Аркар» (М-1) и «Арыс» (М-3): покраска перильных ограждений, замена деформационных швов, облицовка барьерных ограждений начнутся уже с 10 апреля, сообщают власти города.

Также в акимате назвали улицы, на которых будет проведен средний ремонт. Так, средний ремонт будет производиться на 14 улицах города до 1 июня. В частности, улица Хусейн бен Талал — от проспекта Туран до улицы Орынбор, проспект Республики — от улицы Сейфуллина до развязки ТД «Рамстор», мост «Арыс» (М3) — от улицы Орынбор до улицы Нажимеденова, улица Байтурсынова — от улицы Тауельсиздик до улицы К. Аманжолова, проспект Тауельсиздик — от улицы Ташенова до улицы Мунайтпасова, дорога в районе Салтанат сарайы.

Вместе с тем среднему ремонту подлежат улица Рыскулова — от проспекта Кабанбай батыра до улицы Орынбор, дипломатический городок — в квадрате от улицы Кунаева до улицы Сарайшык, второстепенный проезд по проспекту Туран — от Сарайшык до шоссе Кургальжинское, вдоль ресторанных комплексов, второстепенный проезд по проспекту Туран — от Сарайшык до шоссе Кургальжинское, от ТРЦ «Сарыарка» до ТРЦ «Мега», улица Амман — от улицы Шарля де Голля до улицы Г. Алиева, проспект Тауельсиздик — от улицы Момышулы до улицы Майлина, улица Кунаева — от проспекта Кабанбай батыра до резиденции Президента Акорда, а также улица Достык — от проспекта Туран до Акорды.

Самая большая протяженность ремонта улиц составляет около 3 километра. Это участок по улице Достык — от проспекта Туран до Акорды, при этом самая меньшая длина — 0,5 километра, отрезок проспект Тауелсиздик — от улицы Момышулы до улицы Майлина.