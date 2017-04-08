Клещи напали на красноярцев в Солнечном и Зеленой Роще

За неделю с 31 марта по 6 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 13 случаев присасывания клещей, в 3 из них пострадали дети. С начала сезона в регионе произошло уже 15 случаев присасывания. Об этом 8 апреля сообщили в управлении Роспотребнадзора по краю.

В Красноярске за прошедшую неделю с жалобами на присосавшихся клещей обратились 6 человек, в том числе 3 ребенка. С начала сезона среди горожан зарегистрировано 7 пострадавших.

Клещей находили в Ирбейском (деревня Коростелево), Шушенском (Синеборск, Сизая, Шушенский бор), Ермаковском (поселок Ойский), Емельяновском (Элита, станция Минино) районах, на дачах в Дивногорске и в самом Красноярске (микрорайоны Солнечный и Зеленая Роща), а также в окрестностях «Столбов».

В ведомстве напомнили, что одним из надежных способов уберечь себя от заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. Помимо энцефалита, на территории края имеются природные очаги моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека. Для выявления инфицированности требуется одновременное исследование присосавшихся клещей на 4 вида возбудителей — клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

«При посещении окрестностей города, дачных участков не стоит забывать о мерах личной профилактики: посещение лесных территорий в одежде, препятствующей проникновению клещей к кожным покровам; регулярные осмотры для своевременного обнаружения ползающих клещей; обращение за медицинской помощью в случае присасывания клещей, а также использование противоклещевых препаратов для нанесения на одежду», — напомнили управлении.