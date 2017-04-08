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16:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске «Тотальный диктант» провел «диктатор» Робби

В России сегодня проходит ежегодная акция «Тотальный диктант». На ее родине, в Новосибирске, текст диктанта 2017 года прочитал его автор — писатель Леонид Юзефович.

Услышать и написать текст в авторском исполнении можно было по традиции в НГУ.

А вот один из самых необычных «диктаторов» ждал участников в одной из аудиторий Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Читать текст Леонида Юзефовича вышел робот. Ведущий площадки представил его как Робби.

— Ну что человечище, вы послушали текст? — обратился он к воодушевленной аудитории.

По словам пресс-секретаря НГУЭУ Елены Танажко, необычные «диктаторы «становятся визитной карточкой вуза. В прошлом году текст здесь читал Злобный снеговик — талисман хоккейного клуба «Сибирь». По окончании диктанта Робби с удовольствием поучаствовал в фотосессии.

Автор романа «Зимняя дорога» Леонид Юзефович написал к «Тотальному диктанту» трилогию «Город на реке». В нее вошли части «Санкт-Петербург. Нева», «Пермь. Кама» и «Улан-Удэ. Селенга». Как пояснил автор в видеобращении к участникам акции, каждый из этих городов значим для него: в Перми писатель родился, в Улан-Удэ служил, в Питере сейчас живет.

— Нам не всегда удается говорить слова любви. Я благодарен организаторам акции за возможность выразить свою любовь к важным для меня городам, трем рекам и ко всей стране, — сказал Юзефович.

В этом году, по прогнозам организаторов — фонда «Тотальный диктант», участие в акции примут около двухсот тысяч человек на шести континентах.

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