Омичам предложили задать вопросы будущему мэру

Предложение о вопросах депутат ОГС и член конкурсной комиссии по выборам мэра разместил в своем отчете, фотографии которого оказались в распоряжении «СуперОмска».

«Омичей лишили прямых выборов. Поэтому я предлагаю им направить в свой адрес корректные вопросы, которые я бы мог задать кандидату в мэры, как член конкурсной комиссии, как депутат городского совета. Все-таки интересно, что думают люди, и на какое мнение мне опираться. На членов комиссии и депутатов ложится большая ответственность, и этим обращением я возвращаю в этот процесс маленькую частичку демократии», — сказал парламентарий.

Депутат также добавил, что все вопросы омичей, которые он не задаст лично, по возможности будут переданы кандидатам.

Напомним, что мэра Омска в этом году выбирают депутаты городского совета. Перед этим кандидаты пройдут «фильтр» конкурсной комиссии, и на голосование в горсовете будут вынесены минимум два претендента на кресло мэра Омска.