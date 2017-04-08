Омичам предложили задать вопросы будущему мэру
С такой инициативой выступил депутат Омского городского Совета Алексей Ложкин.
С такой инициативой выступил депутат Омского городского Совета Алексей Ложкин.
Предложение о вопросах депутат ОГС и член конкурсной комиссии по выборам мэра разместил в своем отчете, фотографии которого оказались в распоряжении «СуперОмска».
В комментарии нашему изданию Алексей Ложкин пояснил мотивы своего предложения.
«Омичей лишили прямых выборов. Поэтому я предлагаю им направить в свой адрес корректные вопросы, которые я бы мог задать кандидату в мэры, как член конкурсной комиссии, как депутат городского совета.
Депутат также добавил, что все вопросы омичей, которые он не задаст лично, по возможности будут переданы кандидатам.
Напомним, что мэра Омска в этом году выбирают депутаты городского совета. Перед этим кандидаты пройдут «фильтр» конкурсной комиссии, и на голосование в горсовете будут вынесены минимум два претендента на кресло мэра Омска.