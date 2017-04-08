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18:45 (мск), источник: Вести Сочи

25 апреля в Сочи объявлен выходным днем

На территории Краснодарского края 25 апреля будет нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, так как в этот день православные отмечают Радоницу.

Поминовение усопших на девятый день после Пасхи является на Кубани давно сложившейся традицией. В этом году Радоница выпадает на вторник, 25 апреля.

В постановлении муниципальным властям поручено обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, а соответствующим органам принять меры по обеспечению правопорядка в этот день, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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