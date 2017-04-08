Очередь на выезд из Беларуси возросла до 700 грузовиков

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 700 грузовиков ожидают выезда из Беларуси. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

В очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 250 фур, в «Бенякони» — 63 грузовых авто, в «Котловке» — 80, в «Привалке» — 83 автомобиля.

Выезда в Латвию в «Григоровщине» ожидают 140 грузовиков, в «Урбанах» — 60.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Козловичи» выезда ожидают 20 фур.