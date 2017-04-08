Лукашенко провел краткую экскурсию по Дворцу Независимости для НТВ

«Это все сделано руками наших людей — творцов от искусства, художниками, нашими строителями и исключительно из наших материалов, за исключением мрамора. Гранитное производство у нас огромное, а мрамор — не наш», — сказал глава государства.

Президент также рассказал, что президент России Владимир Путин, когда приезжал в феврале 2015 года на встречу нормандской четверки, останавливался во Дворце Независимости.

«У Путина был здесь, считайте, свой дом, он официально останавливался», — сказал Лукашенко.

В сюжете также было показано, как шеф-повар Михаил готовит для президента его любимое блюдо — драники.

Присутствующая на кухне сотрудник протокола сказала, белорусский президент, который вырос в деревне, не только сам может пожарить драник, но еще и научить поваров.

«Бывали такие моменты, когда он приходил на кухню, тер картошку и учил их (поваров — Sputnik) жарить», — сказала она.

Репортаж НТВ из Дворца Независимости начинается на 31 минуте передачи.