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22:04 (мск), источник: VN.ru

Мальчик-аутист поднял на ноги полицию в центре Новосибирска

8 апреля в 15 часов переполох в Новосибирске возник из-за исчезновения 10-летнего Сергея Баева, который ушел. Через 4 часа мальчик, страдающий аутизмом, был найден.

Из дома 47 «Б» по улице Гоголя Центрального района Новосибирска ушел 10-летний мальчик Сергей Баев. Несколько часов ребенка искал весь личный состав отдел полиции № 1 «Центральный».

«Разыскивается без вести пропавший Баев Сергей Константинович, 01.11.2006 г.р., который около 15.00 8 апреля ушел из дома 47 “Б” по ул. Гоголя Центрального района г. Новосибирска и до настоящего времени не вернулся, — сообщили в ГУ МВД по региону. —  Приметы: на вид 13 лет, р., плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Страдает аутизмом. Был одет: темно-синий пуховик, темно-серая шапка, черные джинсы, зимние полусапожки на шнурках».

Позже, около 19.30 полицейские сообщили, что нашли Сережу. «С ним все хорошо», — сообщили VN.ru в управлении МВД по области.

Стоит добавить, что 2 апреля в Новосибирске состоялась благотворительная акция «Зажги синим» в поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. На площади перед кинотеатром «Победа» звезда 1990-х Игорь Корнелюк дал бесплатный концерт. Перед концертом были показы мультфильмов, благотворительный базар и световое шоу.

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