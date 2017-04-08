Мальчик-аутист поднял на ноги полицию в центре Новосибирска
8 апреля в 15 часов переполох в Новосибирске возник
8 апреля в 15 часов переполох в Новосибирске возник
Из дома 47 «Б» по улице Гоголя Центрального района Новосибирска ушел 10-летний мальчик Сергей Баев. Несколько часов ребенка искал весь личный состав отдел полиции № 1 «Центральный».
«Разыскивается без вести пропавший Баев Сергей Константинович,
Позже, около 19.30 полицейские сообщили, что нашли Сережу. «С ним все хорошо», — сообщили VN.ru в управлении МВД по области.
Стоит добавить, что 2 апреля в Новосибирске состоялась благотворительная акция «Зажги синим» в поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. На площади перед кинотеатром «Победа» звезда 1990-х Игорь Корнелюк дал бесплатный концерт. Перед концертом были показы мультфильмов, благотворительный базар и световое шоу.