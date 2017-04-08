Полицейские нашли пропавшую в Светлогорске 14-летнюю школьницу

Сотрудники полиции разыскали пропавшую накануне в Светлогорске 14-летнюю школьницу. Об этом корреспонденту Калиниград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Девочка жива и здорова. Она находилась в гостях у знакомых», — отметил собеседник.

По предварительным данным, в отношении школьницы не совершали никаких противоправных действий. В настоящее время сотрудники по делам несовершеннолетних проводят разъяснительно-профилактическую работу с девочкой и её родителями.

Школьницу объявили в розыск в субботу, 8 апреля. Днём ранее она ушла из дома и не вернулась.