Полицейские нашли пропавшую в Светлогорске 14-летнюю школьницу
Девочка была в гостях у знакомых.
Девочка была в гостях у знакомых.
Сотрудники полиции разыскали пропавшую накануне в Светлогорске 14-летнюю школьницу. Об этом корреспонденту Калиниград.Ru сообщили в
«Девочка жива и здорова. Она находилась в гостях у знакомых», — отметил собеседник.
По предварительным данным, в отношении школьницы не совершали никаких противоправных действий. В настоящее время сотрудники по делам несовершеннолетних проводят
Школьницу объявили в розыск в субботу, 8 апреля. Днём ранее она ушла из дома и не вернулась.