Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Георгия Гречко
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров от имени жителей региона выразил соболезнования родным и близким дважды Героя Советского Союза,
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров от имени жителей региона выразил соболезнования родным и близким дважды Героя Советского Союза,
«Имя Георгия Гречко, его личный вклад в развитие отечественной космонавтики навсегда вписаны в великую историю нашей страны», — говорится в телеграмме, направленной в адрес президента Федерации космонавтики России Владимира Коваленка.