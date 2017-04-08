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18:19 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Георгия Гречко

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров от имени жителей региона выразил соболезнования родным и близким дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Гречко, ушедшего из жизни.

«Имя Георгия Гречко, его личный вклад в развитие отечественной космонавтики навсегда вписаны в великую историю нашей страны», — говорится в телеграмме, направленной в адрес президента Федерации космонавтики России Владимира Коваленка.

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