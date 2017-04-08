Антон Алиханов встретится с детьми, от которых отказались приемные родители

С ними встретится глава региона Антон Алиханов, об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Ранее семерых ребят передали в органы опеки Москвы калининградцы, переехавшие в столицу в 2015 году, так как на новом месте они так и не добились от чиновников повышения размера пособий.

Сейчас детям уже подбирают замещающую семью.