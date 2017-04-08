Антон Алиханов встретится с детьми, от которых отказались приемные родители
Семь детей, от которых отказались приёмные родители, сегодня возвращаются в Калининградскую область.
Семь детей, от которых отказались приёмные родители, сегодня возвращаются в Калининградскую область.
С ними встретится глава региона Антон Алиханов, об этом сообщили в
Ранее семерых ребят передали в органы опеки Москвы калининградцы, переехавшие в столицу в 2015 году, так как на новом месте они так и не добились от чиновников повышения размера пособий.
Сейчас детям уже подбирают замещающую семью.