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18:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы стали массово сообщать спасателям о подозрительных сумках и огнетушителях

Паника у горожан появилась после теракта в Санкт-Петербурге.

Воронежцы начали массово сообщать спасателям о подозрительных сумках, коробках, пакетах и огнетушителях, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. Ни по одному из сообщений информация о взрывчатке не подтвердилась, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Только за субботу, 8 апреля, горожане сообщили о семи подозрительных предметах. Утром следственно-оперативная группа проверила спортивную сумку во дворе дома № 38 по улице Владимира Невского. После этого горожане рассказали диспетчерам системы 112 о бесхозной сумке на остановке «17 квартал» по улице бульвар Победы, о «персиковом непрозрачном пакете» у «Альфабанка» на Плехановской, 45, об огнетушителе в лесном массиве на Минской, о подозрительной коробке у дома № 2 на Ипподромной и о забытой сумке на скамейке у второго подъезда дома № 283 по 45 Стрелковой дивизии. Наконец, горожане испугались забытых вещей на железнодорожном вокзале «Воронеж-1».

На каждый из вызовов следовали спецслужбы, бомбы в «подозрительных предметах» не было.

Контекст

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» на «синей» ветке в 14:40 понедельника, 3 апреля. Устройство привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Погибли 14 человек, пострадал 51 человек. Второе взрывное устройство, заложенное террористом на станции «Площадь Восстания», было замаскировано под огнетушитель. Бомбу обнаружил сотрудник метро, уроженец Воронежской области Альберт Сибирских. Бомбу удалось обезвредить.

Через четыре дня после теракта в выгребной яме на территории школы № 3 в Новой Усмани нашли огнетушитель и приняли его за взрывоопасный предмет. Подозрение так же не подтвердилось.

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