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18:51 (мск), источник: ТАСС

Дети, оставленные в Москве приемными родителями, вернулись в Калининград

Они разместились в Центре содействия семейному воспитанию «Наш дом».

КАЛИНИНГРАД, 8 апреля. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Дети, которых приемные родители вернули в детский дом в Москве, прибыли в Калининград. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь врио губернатора области Валерия Родина.

«Все семеро детей вернулись сегодня в Калининград. Они разместились в Центре содействия семейному воспитанию “Наш дом” в курортном Зеленоградске», — сказала Родина, добавив, что с ребятами после их прибытия встретился врио главы региона Антон Алиханов.

«Мы приняли решение вернуть в регион всех семерых ребят, так как считаем для себя невозможным делить детей на своих и чужих», — привела собеседница агентства слова Алиханова. Для ребят в центре подготовлена квартира, где они будут жить все вместе в период реабилитации и поиска для них новых приемных родителей, отметил врио главы.

«В этом вопросе не может быть никакой спешки. К нему мы будем подходить с особой тщательностью, чтобы детям, пережившим серьезный стресс, в новой семье было максимально комфортно», — подчеркнул он.

«Для этой семьи мы даже готовы предоставить дом в одном из муниципальных образований, чтобы ребятам и их новым родителям можно было выстраивать свою жизнь в комфортных условиях. Кроме того, им потребуется всестороннее сопровождение, возможно, и помощь психологов, и всю эту поддержку мы окажем в полном объеме. Я эту ситуацию держу на личном контроле», — добавил Алиханов.

Как сообщалось ранее, приемная семья, переехавшая в 2015 году из Калининграда в Москву, вернула в столичный детский дом семерых детей в возрасте от трех до 12 лет, поскольку не смогла добиться более высоких социальных выплат от местных властей. Четверо детей из Калининградской области, трое из Петрозаводска.

Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту возврата детей. Ход проверки взят на особый контроль исполняющим обязанности прокурора области. Региональное следственное управление СК РФ сообщило о том, что по факту случившегося начата доследственная проверка.

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