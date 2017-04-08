Переполох в центре Уфы произошел из-за пакета с обувью

Напомним, сегодня, примерно в полдень оказалась оцеплена полицией территория возле Сбербанка в начале улице 50 лет Октября. Были эвакуированы посетители и персонал банка. Причиной переполоха был назван подозрительный пакет, найденный возле банкомата.

Официального комментария ни от МВД, ни от МЧС по поводу происшедшего пока не прозвучало. Но в соцсетях уже несколько человек, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, рассказали, что в подозрительном пакете оказалась сменная обувь, которую, вероятно, позабыл там какой-то школьник.

Эту информацию корреспонденту ProUfu.ru подтвердил также неофициально и источник в Сбербанке.

Служба спасения 112 Уфы опубликовала на своей странице в соцсети сегодня памятку, как себя вести при обнаружении подозрительного предмета, в соответствии с которой получается, что участники сегодняшней истории вели себя грамотно, вызвав спецслужбы, даже если подозрения не подтвердились.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.