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19:51 (мск), источник: PROUFU.ru

Переполох в центре Уфы произошел из-за пакета с обувью

В соцсетях появились сведения о причине переполоха, возникшего сегодня, 8 апреля, возле помещения Сбербанка рядом с Центральным рынком в Уфе.

Напомним, сегодня, примерно в полдень оказалась оцеплена полицией территория возле Сбербанка в начале улице 50 лет Октября. Были эвакуированы посетители и персонал банка. Причиной переполоха был назван подозрительный пакет, найденный возле банкомата.

Официального комментария ни от МВД, ни от МЧС по поводу происшедшего пока не прозвучало. Но в соцсетях уже несколько человек, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, рассказали, что в подозрительном пакете оказалась сменная обувь, которую, вероятно, позабыл там какой-то школьник.

Эту информацию корреспонденту ProUfu.ru подтвердил также неофициально и источник в Сбербанке.

Служба спасения 112 Уфы опубликовала на своей странице в соцсети сегодня памятку, как себя вести при обнаружении подозрительного предмета, в соответствии с которой получается, что участники сегодняшней истории вели себя грамотно, вызвав спецслужбы, даже если подозрения не подтвердились.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

Комментарии
1
lexx
бдительность и страх, из-за какого то ушлепка столько работы))))
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