«Союзмультфильм» займется полнометражной и сериальной анимацией

«На студии появится коммерческая сериальная анимация и “полный метр”. Уже в этом году подадим на поддержку в министерство культуры шесть сериальных проектов и два полных метра в Фонд кино. Это проекты, созданные авторами “Союзмультфильма”. Также подадим несколько пилотных проектов», — сообщила журналистам в субботу председатель правления студии Юлиана Слащева.

«В этом году мы сохраним и разовьем и будем продвигать направление авторской анимации. (…) Я возвращаю на студию Михаила Алдашина, который будет заниматься авторской анимацией, молодыми режиссерами и студенческими работами», — рассказала она.

По ее словам, в 2017 году откроются курсы повышения квалификации, куда будут брать специалистов с базовым образованием, выпускников существующих сегодня двух колледжей — колледжа при ВГИКе и 60-го театрального колледжа. «Будем брать их на практическую базу “Союзмультфильма”, которая будет создана в новом здании, и там их развивать», — пояснила председатель правления.

Также в планах сделать из Дома российской анимации «своеобразный технопарк или инкубатор молодых проектов, молодых студий, где они будут развиваться, коммерциализироваться».