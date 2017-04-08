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19:15 (мск), источник: Интерфакс

«Союзмультфильм» займется полнометражной и сериальной анимацией

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — В 2017 году «Союзмультфильм» подаст на поддержку в Минкультуры РФ шесть сериальных проектов и два полнометражных — в Фонд кино.

Источник: РИА "Новости"

«На студии появится коммерческая сериальная анимация и “полный метр”. Уже в этом году подадим на поддержку в министерство культуры шесть сериальных проектов и два полных метра в Фонд кино. Это проекты, созданные авторами “Союзмультфильма”. Также подадим несколько пилотных проектов», — сообщила журналистам в субботу председатель правления студии Юлиана Слащева.

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«В этом году мы сохраним и разовьем и будем продвигать направление авторской анимации. (…) Я возвращаю на студию Михаила Алдашина, который будет заниматься авторской анимацией, молодыми режиссерами и студенческими работами», — рассказала она.

По ее словам, в 2017 году откроются курсы повышения квалификации, куда будут брать специалистов с базовым образованием, выпускников существующих сегодня двух колледжей — колледжа при ВГИКе и 60-го театрального колледжа. «Будем брать их на практическую базу “Союзмультфильма”, которая будет создана в новом здании, и там их развивать», — пояснила председатель правления.

Также в планах сделать из Дома российской анимации «своеобразный технопарк или инкубатор молодых проектов, молодых студий, где они будут развиваться, коммерциализироваться».

Мы будем делать из студии место общего пользования для отрасли, где они (авторы — ИФ) будут получать технологическую, юридическую, правовую, маркетинговую поддержку, защиту интеллектуальной собственности
Юлиана Слащева
Председатель правления студии "Союзмультфильм"

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что ведомство делает «под ключ» новое здание «Союзмультфильма». Он отметил, что сумма поддержки будет названа позднее.

Более 500 млн рублей вкладывается в реконструкцию здания, его оснащение его. Дополнительно средства будут выделены на закупку современного оборудования
Владимир Мединский
Министр культуры РФ
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