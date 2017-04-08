«Тотальный диктант» в Елабуге на пятерку написали четыре человека

(Елабуга, 8 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). «Тотальный диктант» в Елабуге собрал около 600 участников. Школьники, студенты, преподаватели и жители города проверили свою грамотность, присоединившись к всемирной общеобразовательной акции. Диктант писали на двух площадках Елабужского института КФУ.

В главном здании вуза диктант писали в 11 аудиториях. В отдельной аудитории знания русского языка проверяли иностранные студенты. Они отвечали на вопросы специального теста. «На протяжении 9 лет в Узбекистане я изучал русский и узбекский языки в равных частях. Иногда сложно сопоставить некоторые слова, бывает, что сомневаюсь в правильности переноса, с пунктуацией у меня хорошо. Ожидаю оценку “четыре”, а даже если нет, то на следующий год смогу выполнить работу лучше», — поделился студент Елабужского института КФУ Сардор Хайриев.

Участники (были среди них, кто пишет тотальный диктант не в первый раз) признались, что в этом году текст был более легкий, но были моменты, когда сомневались, как правильно пишутся некоторые географические наименования.

«Наш город второй раз участвует в “Тотальном диктанте”. В прошлом году мы собрали около 700 работ, в этом году их больше. Открыта новая площадка для иностранных граждан, которые владеют русским языком, любят его, хотят усовершенствовать свои навыки. Для них разработан специальный формат», — рассказала координатор акции Елена Морозова.

Более 30 преподавателей вуза и школьных учителей диктанты проверяли сегодня до позднего вечера. На «пятерку» работу сдали четыре участника, «четверок» шестьдесят две, а вот треть участников акции диктант написали на «двойку». По словам проверяющих, у многих пунктуация хромает больше, чем орфография. «Ошибки, в основном, на безударную гласную в корне. И, конечно, бич наш “н” и “нн” — правописание в суффиксах прилагательных и причастий. Не всегда верно выделяются приложения, причастный и деепричастный обороты, уточнения», — рассказала председатель экспертной комиссии Раиса Эюбова.

В прошлом году немало участников предпочли оставить псевдоним, а в этом году уже писали свои фамилии. К слову, отличники получат в подарок энциклопедии и словари. Награждение состоится 15 апреля.