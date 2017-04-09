Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В моду вошла седина, но необычная (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Митинг против террора в Воронеже собрал 1 тыс горожан

Участники акции почтили память погибших при взрыве в петербургском метро.

Общественная акция «Вместе против террора!», посвященная памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, прошла на Советской площади Воронежа в субботу, 8 апреля. К горожанам с призывом объединиться в борьбе с терроризмом и не поддаваться панике обратились представители Воронежской епархии, регионального Совета Ветеранов, молодежных организаций.

Попасть на Советскую площадь можно было только через рамки металлоискателей. Правоохранители тщательно досматривали каждую сумку, а по площади ходили люди в форме охраны с овчарками.

— Я пришла сюда вместе с коллегами — врачами и медицинскими работниками противотуберкулезного диспансера. В Петербурге живет моя знакомая, с которой мы долгое время проработали в воронежской городской больнице № 8. Сейчас она врачи в питерской горбольнице № 26, куда поступали первые раненые после теракта в метро. Мы душой с Питером, и поможем ему, чем только сможем. Медицинские работники Санкт-Петербурга делают огромное дело. Я надеюсь, что мы будем бороться не с терроризмом, а только с болезнями, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» медицинский работник Юлия Подберезная.

В начале митинга горожан призвали не поднимать политические флаги — выступающий со ступенек Воронежского концертного зала ведущий подчеркнул, что митинг — не политическая акция: «это акт памяти, совместной скорби и совместного единения». Затем последовала минута молчания.

— Цель терроризма одна — запугать, разобщить, изменить нормальную жизнь, — отметил ведущий митинга. — Люди гибнут, становясь жертвами беспощадной войны. Террористы хотят одного — чтобы боялись все. Но именно поэтому мы должны собраться вместе. Мы бояться не будем.

Выступивший на митинге настоятель Покровского кафедрального собора, протоиерей Сергий Моздор принес соболезнования семьям погибших при теракте в петербургском метро. По его словам, во всех храмах Воронежской области в эти дни идут заупокойные службы.

Член молодежного парламента Воронежской области Елена Волкова сравнила события, произошедшие в Санкт-Петербурге, с ударом в спину. Она отметила, что в социальных сетях более 1 млн неравнодушных россиян выложило сообщения с хэштегом #питермыстобой.

— Но то, что мы собрались вместе, доказывает то, что мы не боимся, нас не сломить, и мы готовы бороться с чумой XXI века — терроризмом. Взаимовыручка и доброта — вот ответ тем, кто хочет посеять страх в наших сердцах. Помните, у терроризма нет религии и нет нации, — заявила Елена Волкова.

Председатель Воронежской региональной организации российского союза ветеранов Афганистана, полковник Владимир Михайленко напомнил горожанам притчу: «Земля может накормить человека хлебом и напоить чистой водой, но земля себя не может защитить — ее должен защитить тот, кто есть хлеб и пьет чистую воду этой земли».

— Да, Ленинград выстоял блокаду в годы Великой Отечественной войны. Это всему миру известно. И сейчас не запугать ленинградцев. Они стойкие — и мы с ними вместе, — рассказал Владимир Михайленко.

Контекст

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в понедельник, 3 апреля. На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. В теракте пострадал 51 человек, погибли 14 человек, включая террориста. СКР опубликовал список погибших во вторник, 4 апреля. Взрывное устройство в метро привел в действие террорист-смертник. По данным Следственного комитета, террористом оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

По данным СМИ, после ЧП полиция перешла на усиленный режим работы в Москве и Челябинской области после теракта в петербургском метро. Воронежцы отметили увеличение числа экипажей ДПС на улицах и предположили, что воронежская полиция также перешла на усиленный режим работы. Однако в областном ГУ МВД информацию опровергли.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронеж. Улицы победителей. Улица 60-й Армии
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
В Совфеде назвали саботажем заявление Хейли об уходе Асада
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в доме в Таганроге
В Южной Осетии стартовали президентские выборы
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь