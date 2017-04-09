Митинг против террора в Воронеже собрал 1 тыс горожан

Общественная акция «Вместе против террора!», посвященная памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, прошла на Советской площади Воронежа в субботу, 8 апреля. К горожанам с призывом объединиться в борьбе с терроризмом и не поддаваться панике обратились представители Воронежской епархии, регионального Совета Ветеранов, молодежных организаций.

Попасть на Советскую площадь можно было только через рамки металлоискателей. Правоохранители тщательно досматривали каждую сумку, а по площади ходили люди в форме охраны с овчарками.

— Я пришла сюда вместе с коллегами — врачами и медицинскими работниками противотуберкулезного диспансера. В Петербурге живет моя знакомая, с которой мы долгое время проработали в воронежской городской больнице № 8. Сейчас она врачи в питерской горбольнице № 26, куда поступали первые раненые после теракта в метро. Мы душой с Питером, и поможем ему, чем только сможем. Медицинские работники Санкт-Петербурга делают огромное дело. Я надеюсь, что мы будем бороться не с терроризмом, а только с болезнями, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» медицинский работник Юлия Подберезная.

В начале митинга горожан призвали не поднимать политические флаги — выступающий со ступенек Воронежского концертного зала ведущий подчеркнул, что митинг — не политическая акция: «это акт памяти, совместной скорби и совместного единения». Затем последовала минута молчания.

— Цель терроризма одна — запугать, разобщить, изменить нормальную жизнь, — отметил ведущий митинга. — Люди гибнут, становясь жертвами беспощадной войны. Террористы хотят одного — чтобы боялись все. Но именно поэтому мы должны собраться вместе. Мы бояться не будем.

Выступивший на митинге настоятель Покровского кафедрального собора, протоиерей Сергий Моздор принес соболезнования семьям погибших при теракте в петербургском метро. По его словам, во всех храмах Воронежской области в эти дни идут заупокойные службы.

Член молодежного парламента Воронежской области Елена Волкова сравнила события, произошедшие в Санкт-Петербурге, с ударом в спину. Она отметила, что в социальных сетях более 1 млн неравнодушных россиян выложило сообщения с хэштегом #питермыстобой.

— Но то, что мы собрались вместе, доказывает то, что мы не боимся, нас не сломить, и мы готовы бороться с чумой XXI века — терроризмом. Взаимовыручка и доброта — вот ответ тем, кто хочет посеять страх в наших сердцах. Помните, у терроризма нет религии и нет нации, — заявила Елена Волкова.

Председатель Воронежской региональной организации российского союза ветеранов Афганистана, полковник Владимир Михайленко напомнил горожанам притчу: «Земля может накормить человека хлебом и напоить чистой водой, но земля себя не может защитить — ее должен защитить тот, кто есть хлеб и пьет чистую воду этой земли».

— Да, Ленинград выстоял блокаду в годы Великой Отечественной войны. Это всему миру известно. И сейчас не запугать ленинградцев. Они стойкие — и мы с ними вместе, — рассказал Владимир Михайленко.

Контекст

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в понедельник, 3 апреля. На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. В теракте пострадал 51 человек, погибли 14 человек, включая террориста. СКР опубликовал список погибших во вторник, 4 апреля. Взрывное устройство в метро привел в действие террорист-смертник. По данным Следственного комитета, террористом оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

По данным СМИ, после ЧП полиция перешла на усиленный режим работы в Москве и Челябинской области после теракта в петербургском метро. Воронежцы отметили увеличение числа экипажей ДПС на улицах и предположили, что воронежская полиция также перешла на усиленный режим работы. Однако в областном ГУ МВД информацию опровергли.