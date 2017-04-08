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20:27 (мск), источник: Крым Press

В Крыму ГИБДД проводит операцию «Переоборудование»

С 10 по 23 апреля в Крыму сотрудники Госавтоинспекции проверят автомобили, конструкция которых была изменена без разрешения ГИБДД. Мероприятие получило название «Переоборудование».

Напомним, под переоборудованием транспортного средства понимают внесение изменений в его конструкцию, в результате которого изменяются его учётные данные (например, тип транспортного средства) или происходит замена номерных агрегатов.

Подобные изменения должны производиться только на станциях технического обслуживания, имеющих право на соответствующий вид изменения конструкции.

Сотрудники ГИБДД держат этот вопрос на особом контроле, ведь неквалифицированное переоборудование транспортного средства может привести к ДТП. Ежедневно Госавтоинспекция проверяет легковые и грузовые автомобили, автобусы на наличие изменений в конструкции.

ГИБДД напоминает:

— согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, влечёт наложение административного штрафа до 500 рублей;.

— согласно ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ выпуск на линию транспортного средства, переоборудованного без соответствующего разрешения, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.

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