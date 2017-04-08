Детям, от которых отказались опекуны, в Калининграде предоставят дом
В Калининград из Москвы прилетели семеро детей, от которых отказались опекуны.
В Калининград из Москвы прилетели семеро детей, от которых отказались опекуны.
Первое время они будут жить все вместе в Центре помощи семье и детям в Зеленоградске. Затем ребятам найдут новую семью.
К подбору родителей региональные органы опеки пообещали подойти с особой тщательностью. Для этой семьи власти готовы предоставить дом в одном из муниципальных образований, чтобы ребятам и их новым опекунам жилось максимально комфортно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
Напомним, супруги из Калининградской области, у которых было двое родных детей, приняли на воспитание четверых калининградских сирот и трех ребят из Петрозаводска. Затем семья переехала в Москву. Недавно стало известно, что опекуны вернули всех приемных детей в детдом, потому что не сумели добиться повышения «опекунских» выплат. Сейчас региональные органы прокуратуры и следствия проводят по этому факту проверку.