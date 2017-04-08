Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
«Маски сброшены»: как в России отреагировали на авиаудар в Сирии
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Знаменитый русский писатель умер от рака в 41 год - СМИ
Ракеты «Кораблекрушение» появятся на подлодках РФ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
20:25 (мск), источник: "Российская газета"

Детям, от которых отказались опекуны, в Калининграде предоставят дом

В Калининград из Москвы прилетели семеро детей, от которых отказались опекуны.

Первое время они будут жить все вместе в Центре помощи семье и детям в Зеленоградске. Затем ребятам найдут новую семью.

К подбору родителей региональные органы опеки пообещали подойти с особой тщательностью. Для этой семьи власти готовы предоставить дом в одном из муниципальных образований, чтобы ребятам и их новым опекунам жилось максимально комфортно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Калининградской области Валерию Родину и главу региона Антона Алиханова.

Напомним, супруги из Калининградской области, у которых было двое родных детей, приняли на воспитание четверых калининградских сирот и трех ребят из Петрозаводска. Затем семья переехала в Москву. Недавно стало известно, что опекуны вернули всех приемных детей в детдом, потому что не сумели добиться повышения «опекунских» выплат. Сейчас региональные органы прокуратуры и следствия проводят по этому факту проверку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Нарышкин продиктовал текст "Тотального диктанта"
МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Джонсона
Умер космонавт Георгий Гречко
Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на Сирию
Полиция: у задержанного за теракт в Швеции узбекское гражданство
В России прошли митинги против террора
Порошенко утвердил новую программу сотрудничества Украины и НАТО
Россиянка в седьмой раз выиграла ЧЕ по тяжелой атлетике
Спорт
Футбол РФ пережил 2016 год и составил «Стратегию» до 2030 года Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) прошла в субботу в Москве
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь