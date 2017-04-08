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22:00 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Более 1,5 тыс. человек приняли участие в «Едином дне ГТО» в Подмосковье

Более 1,5 тыс. человек приняли участие в «Едином дне ГТО» в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры Московской области.

Источник: Агентство «Москва»

«Главной площадкой фестиваля стал стадион “Авангард” в Домодедово, который собрал более 1,5 тыс. любителей спорта и здорового образа жизни. Время фестиваля выбрано таким образом, чтобы к испытаниям ГТО могли присоединиться работающие жители Подмосковья», — сообщили в пресс-службе.

В материале также отмечается, что в спортивном празднике приняли участие все 68 муниципалитетов региона

Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков рассказал, что в других муниципалитетах в мероприятии приняли участие сотни любителей спорта. «Сегодня мы слышим только самые положительные отзывы от участников мероприятия не только на центральной площадке в Домодедово, но и в других районах», — подчеркнул министр.

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