Умер автор строк «Над небом голубым…» Анри Волохонский

«В ночь на восьмое апреля в возрасте 81 года скончался поэт Анри Волохонский», — говорится в сообщении.
Волохонскому принадлежит большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются неожиданной обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение «Рай» («Над небом голубым…»), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме «Асса».
Несколько текстов написаны Волохонским в прозе; из них наиболее известен роман «Роман-покойничек». В эмиграции Волохонский занимался также литературным переводом, выпустив книгу переложений из Катулла (1982), «Блеск» — извлечения из книги «Зогар» (1984) и сборник фрагментов, переведенных из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» (2000).