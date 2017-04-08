Умер автор строк «Над небом голубым…» Анри Волохонский

«В ночь на восьмое апреля в возрасте 81 года скончался поэт Анри Волохонский», — говорится в сообщении.

Волохонскому принадлежит большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются неожиданной обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение «Рай» («Над небом голубым…»), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме «Асса».

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