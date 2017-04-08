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22:21 (мск), источник: РИА Новости

Умер автор строк «Над небом голубым…» Анри Волохонский

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Скончался поэт Анри Волохонский в возрасте 81 года, автор стихотворения «Рай» («Над небом голубым…»), сообщает в субботу израильское информационное агентство «Курсор» со ссылкой на друзей поэта.

«В ночь на восьмое апреля в возрасте 81 года скончался поэт Анри Волохонский», — говорится в сообщении.

Волохонскому принадлежит большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются неожиданной обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение «Рай» («Над небом голубым…»), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме «Асса».

Несколько текстов написаны Волохонским в прозе; из них наиболее известен роман «Роман-покойничек». В эмиграции Волохонский занимался также литературным переводом, выпустив книгу переложений из Катулла (1982), «Блеск» — извлечения из книги «Зогар» (1984) и сборник фрагментов, переведенных из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» (2000).

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