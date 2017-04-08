Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Сантехников обяжут работать по ночам
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: в Израиле скончался известный русский писатель
Ракеты «Кораблекрушение» появятся на подлодках РФ
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
14События недели в фотографиях
10Последствия циклона «Дебби»
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
23:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Музей отверг претензии Польши из-за мемориала в Катыни

Государственный центральный музей современной истории России, филиалом которого является Мемориальный комплекс «Катынь», ответил на заявление Министерства иностранных дел Польши, обеспокоенного появлением в Катыни, на территории создаваемого там музейного комплекса, информации о погибших в 20-х годах в польском плену красноармейцах.

Источник: РИА "Новости"

«Представленные на стендах данные о числе погибших советских солдат основаны на результатах исследований ведущих российских ученых», — говорится в сообщении музея.

Читайте также
Польша осудила размещение в Катыни напоминания о погибших красноармейцах

«Согласно исследованиям, в общей сложности в польском плену могло умереть от 25 до 28 тыс. человек», — уточнили там.

Примечательно, что польская сторона не отрицает сам факт массовой гибели красноармейцев в польском плену, а возмущается якобы недостоверными цифрами, отметили в музее.

Согласно данным польской стороны, приведенные числа «в несколько раз» превышают «фактические данные». Кроме того, МИД Польши отмечает, что в мемориале не указаны причины смерти пленных — «вытекающие из драматической экономической ситуации».

«Условия эти касались в равной степени как солдат советских, так и польских граждан», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, призывая к началу открытой дискуссии по вопросу.

Комментарии
3
Р.P.F
не обращай внимание на мелкие гадости. а товедь так и вдурку можно загреметь. почитай прикарпатские сказки. или сказки про бандеру. или сказку про оккупацию твоей укропии. сказки расслабляют.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Вадим
Правильно наши сделали, а если пшеки хотят обстоятельства смерти красноармейцев, то это им еще больше не понравится. И вообще хватит нам нянькаться с чужими историческими эмоциями, нас-то никто не щадит...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Зауглов
Очередная, хоть и мелкая, провокационная гадость путинских властей!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Третью бомбу нашли готовой к закладке
МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Джонсона
Умер космонавт Георгий Гречко
Лавров и Тиллерсон обсудили удар США по сирийской базе
В России прошли митинги против террора
Порошенко утвердил новую программу сотрудничества Украины и НАТО
Бельгийские ВВС временно приостановили полеты в Сирии
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь