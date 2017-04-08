Музей отверг претензии Польши из-за мемориала в Катыни

«Представленные на стендах данные о числе погибших советских солдат основаны на результатах исследований ведущих российских ученых», — говорится в сообщении музея.

Польша осудила размещение в Катыни напоминания о погибших красноармейцах

«Согласно исследованиям, в общей сложности в польском плену могло умереть от 25 до 28 тыс. человек», — уточнили там.

Примечательно, что польская сторона не отрицает сам факт массовой гибели красноармейцев в польском плену, а возмущается якобы недостоверными цифрами, отметили в музее.

Согласно данным польской стороны, приведенные числа «в несколько раз» превышают «фактические данные». Кроме того, МИД Польши отмечает, что в мемориале не указаны причины смерти пленных — «вытекающие из драматической экономической ситуации».

«Условия эти касались в равной степени как солдат советских, так и польских граждан», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, призывая к началу открытой дискуссии по вопросу.