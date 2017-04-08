Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
14События недели в фотографиях
10Последствия циклона «Дебби»
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
23:46 (мск), источник: ТАСС

На западе Москвы столкнулись электричка с поездом

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пассажирский поезд и электричка столкнулись на западе Москвы после того, как машинист электрически применил экстренное торможение.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Авария произошла в районе улицы Герасима Курина. В результате столкновения с рельсов сошел один вагон электрички», — сказал собеседник агентства.

В электричку въехал поезд сообщением Москва — Брест. «Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в ГУ МЧС. Вместе с тем, в экстренных службах сообщили, что пострадали три человека.

Космонавт №34: в Москве скончался Георгий Гречко
МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Джонсона
Умер космонавт Георгий Гречко
Лавров и Тиллерсон обсудили удар США по сирийской базе
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
В России прошли митинги против террора
Порошенко утвердил новую программу сотрудничества Украины и НАТО
Бельгийские ВВС временно приостановили полеты в Сирии
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь