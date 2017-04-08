На западе Москвы столкнулись электричка с поездом
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пассажирский поезд и электричка столкнулись на западе Москвы после того, как машинист электрически применил экстренное торможение.
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пассажирский поезд и электричка столкнулись на западе Москвы после того, как машинист электрически применил экстренное торможение.
Об этом ТАСС сообщили в
«Авария произошла в районе улицы Герасима Курина. В результате столкновения с рельсов сошел один вагон электрички», — сказал собеседник агентства.
В электричку въехал поезд сообщением Москва — Брест. «Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в ГУ МЧС. Вместе с тем, в экстренных службах сообщили, что пострадали три человека.