В крестном ходе у Исаакия примут участие около трех тысяч детей

«В 9:45 в Исаакиевском соборе будет совершена “детская” божественная литургия с крестным ходом. В богослужении и крестном ходе примут участие около 3 тысяч детей — учащиеся православных гимназий и воскресных школ. Литургию возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении ключаря Исаакиевского собора протоиерея Алексия Исаева и духовенства Санкт-Петербургской епархии», — сказано в сообщении.

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Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее горизбирком утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе собора.