В крестном ходе у Исаакия примут участие около трех тысяч детей
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Около 3 тысяч детей примут участие в крестном ходе у Исаакиевского собора в Петербурге в праздник Входа Господня в Иерусалим, сообщает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Около 3 тысяч детей примут участие в крестном ходе у Исаакиевского собора в Петербурге в праздник Входа Господня в Иерусалим, сообщает
«В 9:45 в Исаакиевском соборе будет совершена “детская” божественная литургия с крестным ходом. В богослужении и крестном ходе примут участие около 3 тысяч детей — учащиеся православных гимназий и воскресных школ. Литургию возглавит митрополит
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением
Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
Позднее горизбирком утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе собора.