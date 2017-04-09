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03:11 (мск), источник: РИА Новости

В крестном ходе у Исаакия примут участие около трех тысяч детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Около 3 тысяч детей примут участие в крестном ходе у Исаакиевского собора в Петербурге в праздник Входа Господня в Иерусалим, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Источник: РИА "Новости"

«В 9:45 в Исаакиевском соборе будет совершена “детская” божественная литургия с крестным ходом. В богослужении и крестном ходе примут участие около 3 тысяч детей — учащиеся православных гимназий и воскресных школ. Литургию возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении ключаря Исаакиевского собора протоиерея Алексия Исаева и духовенства Санкт-Петербургской епархии», — сказано в сообщении.

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Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее горизбирком утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе собора.

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