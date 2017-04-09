Приморские дети готовятся к труду и обороне



Спорт в Приморском крае развит и у современных детей есть много возможностей, чтобы им заниматься. Большую роль в обеспечении доступности массового спорта играют пришкольные клубы, на развитие которых в этом году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» выделены субсидии в объеме 20 млн рублей.



Также в рамках программы в этом году заложены средства на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных детских и детско-юношеских школ в объеме 44 млн 460 тысяч рублей, на повышение квалификации специалистов в сфере физкультуры и спорта — 3 млн 525 тысяч рублей, на организацию и проведение массовых спортивных мероприятий — 2 млн 300 тысяч рублей. Есть и другие направления господдержки, в том числе развитие системы физкультурно-спортивного воспитания «Готов к труду и обороне». Такую информацию озвучил директор Краевого государственного автономного учреждения «Краевая спортивная школа» Станислав Феоктистов.



Значительным вкладом в развитие физической культуры в Приморском крае является деятельность общественных организаций, занимающихся популяризацией здорового образа жизни и спорта. При этом зарегистрированные общественные спортивные организации могут получить финансовую поддержку на свою деятельность из краевого бюджета. Так, например, в прошлом году такую помощь получили семь организаций из Владивостока, Артема, Уссурийска, Спасска-Дальнего и других муниципальных образований Приморья.



Оказать поддержку социально-ориентированным НКО, занимающимся развитием спорта, готовы и в Департаменте физической культуры и спорта Приморского края, и в общественном экспертном совете по развитию физической культуры и спорта, и в партии «Единая Россия». Об этом сообщил координатор проекта «Детский спорт» Приморского отделения партии «Единая Россия», член общественного экспертного совета по развитию физической культуры и массового спорта Виктор Аблапов.



Он отметил, что тесное взаимодействие органов госвласти со спортивными объединениями и теми спортивными лидерами и тренерами, которые работают с детьми «на земле», помогает оперативно решать возникающие проблемы и эффективнее продвигать спорт среди подрастающего поколения Приморья.



