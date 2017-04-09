Прокурор Приморья посетил с проверкой СИЗО Владивостока

Владивосток, 9 апреля, PrimaMedia.

Прокурор края Сергей Бессчасный посетил с проверкой федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1» Главного управления ФСИН России по Приморскому краю во Владивостоке, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

В ходе проверки произведен обход камер, технических и административных зданий. Проверена законность применения к подозреваемым, обвиняемым и осужденным мер дисциплинарного воздействия, качество оказания им медицинской помощи, материально-бытовое оснащение и санитарное состояние камерных помещений.

Также дана оценка продовольственному и вещевому обеспечению следственно-арестованных, соблюдения ими правил внутреннего распорядка. Проведен личный прием. Особое внимание уделено условиям содержания несовершеннолетних и женщин, содержащихся под стражей в СИЗО-1.

Помимо этого, проверена организация работы администрации учреждения в части реализации прав следственно-арестованных на защиту, в том числе на обращение с жалобами в органы государственной власти, отдельное внимание уделено вопросам пожарной безопасности.

В ходе надзорных мероприятий выявлен ряд нарушений закона, с целью устранения которых в адрес врио начальника ГУФСИН России по Приморскому краю внесено представление.

Результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре края.