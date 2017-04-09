Прокурор Приморья посетил с проверкой СИЗО Владивостока
Без выявленных нарушений не обошлось.
Без выявленных нарушений не обошлось.
Владивосток, 9 апреля, PrimaMedia.
Прокурор края Сергей Бессчасный посетил с проверкой федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1» Главного управления ФСИН России по Приморскому краю во Владивостоке, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.
В ходе проверки произведен обход камер, технических и административных зданий. Проверена законность применения к подозреваемым, обвиняемым и осужденным мер дисциплинарного воздействия, качество оказания им медицинской помощи,
Также дана оценка продовольственному и вещевому обеспечению
Помимо этого, проверена организация работы администрации учреждения в части реализации прав
В ходе надзорных мероприятий выявлен ряд нарушений закона, с целью устранения которых в адрес врио начальника ГУФСИН России по Приморскому краю внесено представление.
Результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре края.