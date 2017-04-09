Без осадков и до 10 градусов тепла ожидается в московском регионе
В понедельник — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.
В понедельник — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.
МОСКВА, 9 апреля./ТАСС/. Без осадков и до 10 градусов тепла ожидается в воскресенье в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«При переменной облачности днем обойдется без осадков. Утром местами ожидается гололедица. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов тепла. Ветер
В понедельник ночью облаков станет больше, местами пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 2−4 градуса выше нуля, в Подмосковье — от нуля до плюс 5 градусов. Ветер западный 5−10 м/с.
Днем — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В Москве — плюс 11−13 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западный 5−10 м/с.