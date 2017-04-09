Без осадков и до 10 градусов тепла ожидается в московском регионе

МОСКВА, 9 апреля./ТАСС/. Без осадков и до 10 градусов тепла ожидается в воскресенье в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности днем обойдется без осадков. Утром местами ожидается гололедица. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный 8−13 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.