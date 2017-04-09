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11:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Российский футбольный союз исключил из своего состава иркутский ФК «Байкал»

Соответствующее решение принято на конференции накануне 8 апреля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Российский футбольный союз (РФС) исключил из своего состава семь клубов, в том числе иркутский ФК «Байкал». Соответствующее решение было принято на конференции РФС, которая проходила накануне, 8 апреля в Москве. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Российского футбольного союза.

РФС исключил из своего состава семь клубов.

«Из состава организации были выведены: “Байкал” (Иркутск), “Локомотив” (Лиски), “Сибирь-2” (Новосибирск), “Митос” (Новочеркасск), “Якутия” (Якутск), “Астрахань” и “Орел”», — говорится в сообщении.

Решение было принято голосованием делегатов конференции.

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