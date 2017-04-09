В Киев для Евровидения везут кресла со стадиона «Арена Львов»

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Киев в субботу, 8 апреля, привезли первую партию кресел для зрительских трибун Евровидения, которые были позаимствованы со стадиона «Арена Львов», передает «Спорт Экспресс».

Ранее о демонтаже кресел со зрительских трибун стадиона, для размещения на трибунах Евровидения в Киеве сообщило издание Zahid.net, со ссылкой на директора «Арена Львов» Евгения Болкуна. Демонтаж кресел на «Арене Львов».

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.