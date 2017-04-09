Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Российский фрегат движется в направлении Сирии
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
14События недели в фотографиях
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
08:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киев для Евровидения везут кресла со стадиона «Арена Львов»

По информации СМИ, в Киев привезли первую партию кресел для зрительских трибун Евровидения, которые были позаимствованы со стадиона «Арена Львов».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Киев в субботу, 8 апреля, привезли первую партию кресел для зрительских трибун Евровидения, которые были позаимствованы со стадиона «Арена Львов», передает «Спорт Экспресс».

Читайте также
Участники Евровидения попробовали заговорить по-украински

Ранее о демонтаже кресел со зрительских трибун стадиона, для размещения на трибунах Евровидения в Киеве сообщило издание Zahid.net, со ссылкой на директора «Арена Львов» Евгения Болкуна. Демонтаж кресел на «Арене Львов».

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зачем Трампу был нужен ракетный удар по авиабазе в Сирии
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
Постпред США при ООН: смена режима в Сирии — один из приоритетов
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
Опубликован список госпитализированных после аварии на МЖД
В Южной Осетии начались выборы президента
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь