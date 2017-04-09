Циклон вызовет дожди и понижение температуры воздуха в Приморье

В первой половине предстоящей недели погодные условия в Приморье будут неустойчивыми. Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в понедельник в поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны. Ночью при малооблачной погоде воздух выхолодится до 0…-11°C, на южном побережье до +5°C. Днём давление начнёт понижаться, Приморский край окажется в тёплом секторе циклона, который будет смещаться с Амурской области на Хабаровский край. Воздух прогреется до +13…+22°C. На побережье южными ветрами будет выноситься прохладный морской воздух, здесь +5…+12°C.

Во вторник ночью обойдётся без осадков, ветер южный. Потеплеет на 1−5 градусов, минимальная температура воздуха 0…+5°C, местами в горных районах заморозки до -6°C. Днём над северными районами пройдут фронтальные разделы хабаровского циклона, здесь ожидаются дожди. Температурный фон +9…+16°C, на восточном побережье +4…+8°C.

В середине недели к Приморью с запада подойдёт очередной циклон и вызовет дожди и понижение температуры воздуха.

Во Владивостоке в начале недели осадки маловероятны. Небольшой дождь возможен в середине недели. Ветер будет преобладать южных направлений, с моря, поэтому днём температура воздуха не превысит +7…+11°C, а ночью +2…+5°C.