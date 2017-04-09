В Испании по запросу США задержан российский программист
В Испании по запросу США задержан российский программист Петр Левашов, передает RT со ссылкой на его супругу. Житель
В Испании по запросу США задержан российский программист Петр Левашов, передает RT со ссылкой на его супругу. Житель
По ее словам, задержание произошло ночью — в апартаменты, которые арендовали супруги в Барселоне на время отдыха, ворвались представители правоохранительных органов.
«Я просила ордер или
Она сообщила, что суд в Барселоне уже провел заседание с мадридским судом по Skype, в ходе которого было вынесено решение об аресте россиянина.
Левашова обратилась за помощью к правозащитнику,
США подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для хищения банковских данных. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.