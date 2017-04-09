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09:40 (мск), источник: 112.ua

Гвоздик — Гонсалес: Украинец побеждает нокаутом

Бой продлился 3 раунда.

Источник: 112.ua

Украинец Александр Гвоздик в США проводил бой против кубинца Юниески Гонсалеса.

С самого начала поединка стало понятно, что кубинцу устоять не удастся — украинец захватил инициативу и много атаковал. В третьем раунде Александр дважды отправил соперника в нокдаун. И после второго падения в углу Гонсалеса приняли решение не продолжать избиение.

Добавим, что Александр Гвоздик одержал тринадцатую уверенную победу на профессиональном ринге.

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