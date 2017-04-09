В Приморье призывников обследуют на наличие наркотиков

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, кроме лекций, оперативные сотрудники совместно с кинологами проводят обследования, направленные на выявление среди призывников фактов незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ.

В период осеннего призыва 2016 года в крае проведено 7 подобных мероприятий, в ходе которых молодым людям, призванным на службу, предоставляется возможность не только получить правовые знания, но и задать интересующие вопросы специалистам.