В Приморье призывников обследуют на наличие наркотиков
Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю в период весенней призывной кампании совместно с Военным комиссариатом проводятся
Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю в период весенней призывной кампании совместно с Военным комиссариатом проводятся
Как сообщили в
В период осеннего призыва 2016 года в крае проведено 7 подобных мероприятий, в ходе которых молодым людям, призванным на службу, предоставляется возможность не только получить правовые знания, но и задать интересующие вопросы специалистам.