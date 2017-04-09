Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
09:19 (мск), источник: Informburo.kz

Житель Актау попал за решётку за выброшенный окурок

В этом году мужчину уже штрафовали за мелкое хулиганство, но он повторил проступок и попал за решётку на пять суток.

Источник: Informburo.kz

Специализированный административный суд Актау вынес решение в отношении актаусца, выбросившего на землю окурок, сообщает Тумба.kz.

Читайте также
Дерзкий житель Щучинска угнал и разбил автомобиль полицейских

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 2 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания) в отношении жителя Актау.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчину в марте текущего года уже привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. Он выбросил на улице окурок сигареты», — сообщили в пресс-службе специализированного административного суда Актау.

Постановлением суда мужчина признан виновным по части 2 статьи 434 КоАП Республики Казахстан и подвергнут административному аресту сроком на пять суток.

В феврале прошлого года в СКО женщину арестовали за выброшенный на землю окурок.

«Судом установлено, что женщина, находясь у входа в акимат Ильинского сельского округа Есильского района, выбросила на землю окурок от сигареты, совершив тем самым мелкое хулиганство, выразившееся в загрязнении мест общего пользования», — проинформировали в суде.

Женщине пришлось сутки провести за решёткой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шестерых террористов-вербовщиков разыскивают в Темиртау
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
В Совфеде назвали саботажем заявление Хейли об уходе Асада
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в доме в Таганроге
В Южной Осетии стартовали президентские выборы
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь