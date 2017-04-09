Житель Актау попал за решётку за выброшенный окурок

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 2 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания) в отношении жителя Актау.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчину в марте текущего года уже привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. Он выбросил на улице окурок сигареты», — сообщили в пресс-службе специализированного административного суда Актау.

Постановлением суда мужчина признан виновным по части 2 статьи 434 КоАП Республики Казахстан и подвергнут административному аресту сроком на пять суток.

В феврале прошлого года в СКО женщину арестовали за выброшенный на землю окурок.

«Судом установлено, что женщина, находясь у входа в акимат Ильинского сельского округа Есильского района, выбросила на землю окурок от сигареты, совершив тем самым мелкое хулиганство, выразившееся в загрязнении мест общего пользования», — проинформировали в суде.

Женщине пришлось сутки провести за решёткой.