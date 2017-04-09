Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Порошенко выразил опасения в связи с возможными действиями России
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
09:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Вскрытие рек ото льда в Иркутской области ожидается раньше времени

Это связано с ранним началом весны.

Источник: IrkutskMedia.ru

ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует, что вскрытие рек ото льда в Иркутской области в целом ожидается раньше нормы. Это связано с ранним началом весны и высокими температурами воздуха в дневные часы. Также выше средних многолетних значений ожидается температура в апреле и мае. Эта одна из тем, затронутых на заседании в правительстве Приангарья при участии заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

В заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области принял участие 6 апреля заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Совещание провел первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Александр Битаров. На заседании обсуждались вопросы готовности сил и средств к прохождению весенних паводков и пожароопасному сезону.

«Максимальные уровни весеннего половодья прогнозируются выше нормы только на реках Ока, Ия и Уда, где вода может подняться на 10−30 см над критическими отметками. Кроме того, подтопление может грозить населенным пунктам, расположенным на берегах Бирюсы, в случае образования ледяных заторов», — сообщил начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова.

Начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова отметила, что проведена оценка готовности восьми районов, в которых прогнозируются неблагоприятные гидрологические явления. 87 пунктов временного размещения могут принять до 18-ти тысяч человек. Кроме того, на случай подтопления населенных пунктов уже созданы необходимые запасы продовольствия, питьевой воды, медикаментов, дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов. Также создан и распределен по районам запас взрывчатых веществ общим весом 5,5 тонн, еще 10 тонн находятся в резерве. В паводкоопасных районах работает 49 стационарных гидрологических постов, с 10 апреля начнут действовать еще 27. Проводятся противопаводковые мероприятия, уже пропилено 18 км льда, его чернение произведено на площади в 1 квадратный км.

При обсуждении вопроса готовности к пожароопасному периоду министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда сообщил, что проблема с заправкой вертолетов во время тушения лесных пожаров в Качугском районе решена. Ранее ближайший топливозаправщик находился в Жигалово, что создавало дополнительные трудности, 50% топлива приходилось тратить на перелет для дозаправки. На предстоящий сезон министерство заключил договор с братским авиаотделением о расположении в Качуге вертолета и топливозаправщика.

На данный момент заключено уже 15 контрактов с авиапредприятиями на осуществление авиалесоохранных работ. Оставшиеся шесть аукционов заявлены, заключение контрактов по ним должно состояться 15 апреля. Всего в этом году запланировано 1755 летных часов на авиамониторинг и 149 часов на тушение лесных пожаров. В контрактах прописано использование 19 воздушных судов, из которых по шесть самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8, а также семь легкомоторных самолетов.

Также на заседании областной КЧС были заслушаны доклады о подготовке к пожароопасному периоду в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в Шелеховском и Нижнеудинском филиалах ФГАУ «Оборонлес» министерства обороны РФ. По словам Александра Чуприяна, в целом его удовлетворило то, что он услышал на заседании КЧС. При этом заместитель министра подчеркнул, что ранняя и теплая весна продолжает оставаться причиной для особого беспокойства, региону нужно быть во всеоружии готовым к паводкам и лесным пожарам и плотно взаимодействовать на межведомственном уровне.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Небольшой мокрый снег ожидает жителей Иркутска в воскресенье, 9 апреля
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
В Совфеде назвали саботажем заявление Хейли об уходе Асада
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в доме в Таганроге
В Южной Осетии стартовали президентские выборы
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь