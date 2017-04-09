Вскрытие рек ото льда в Иркутской области ожидается раньше времени

ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует, что вскрытие рек ото льда в Иркутской области в целом ожидается раньше нормы. Это связано с ранним началом весны и высокими температурами воздуха в дневные часы. Также выше средних многолетних значений ожидается температура в апреле и мае. Эта одна из тем, затронутых на заседании в правительстве Приангарья при участии заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

В заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области принял участие 6 апреля заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Совещание провел первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Александр Битаров. На заседании обсуждались вопросы готовности сил и средств к прохождению весенних паводков и пожароопасному сезону.

«Максимальные уровни весеннего половодья прогнозируются выше нормы только на реках Ока, Ия и Уда, где вода может подняться на 10−30 см над критическими отметками. Кроме того, подтопление может грозить населенным пунктам, расположенным на берегах Бирюсы, в случае образования ледяных заторов», — сообщил начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова.

Начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова отметила, что проведена оценка готовности восьми районов, в которых прогнозируются неблагоприятные гидрологические явления. 87 пунктов временного размещения могут принять до 18-ти тысяч человек. Кроме того, на случай подтопления населенных пунктов уже созданы необходимые запасы продовольствия, питьевой воды, медикаментов, дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов. Также создан и распределен по районам запас взрывчатых веществ общим весом 5,5 тонн, еще 10 тонн находятся в резерве. В паводкоопасных районах работает 49 стационарных гидрологических постов, с 10 апреля начнут действовать еще 27. Проводятся противопаводковые мероприятия, уже пропилено 18 км льда, его чернение произведено на площади в 1 квадратный км.

При обсуждении вопроса готовности к пожароопасному периоду министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда сообщил, что проблема с заправкой вертолетов во время тушения лесных пожаров в Качугском районе решена. Ранее ближайший топливозаправщик находился в Жигалово, что создавало дополнительные трудности, 50% топлива приходилось тратить на перелет для дозаправки. На предстоящий сезон министерство заключил договор с братским авиаотделением о расположении в Качуге вертолета и топливозаправщика.

На данный момент заключено уже 15 контрактов с авиапредприятиями на осуществление авиалесоохранных работ. Оставшиеся шесть аукционов заявлены, заключение контрактов по ним должно состояться 15 апреля. Всего в этом году запланировано 1755 летных часов на авиамониторинг и 149 часов на тушение лесных пожаров. В контрактах прописано использование 19 воздушных судов, из которых по шесть самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8, а также семь легкомоторных самолетов.

Также на заседании областной КЧС были заслушаны доклады о подготовке к пожароопасному периоду в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в Шелеховском и Нижнеудинском филиалах ФГАУ «Оборонлес» министерства обороны РФ. По словам Александра Чуприяна, в целом его удовлетворило то, что он услышал на заседании КЧС. При этом заместитель министра подчеркнул, что ранняя и теплая весна продолжает оставаться причиной для особого беспокойства, региону нужно быть во всеоружии готовым к паводкам и лесным пожарам и плотно взаимодействовать на межведомственном уровне.