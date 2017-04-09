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09:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодежь Приморья приглашают на летний форум в Хабаровский край

Стартовала регистрация на молодежный форум «Амур», который пройдет с 7 по 21 июня в Хабаровском крае, об этом сообщает ИА «Дейта».

У участников мероприятия есть возможность получить финансовую помощь на реализацию своих проектов.

Как рассказали в департаменте по делам молодежи Приморского края, регистрация открыта на сайте Росмолодежь.

Участниками форума могут стать граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет.

Напомним, первый форум «Амур» прошел в 2016 году. Приморский край представили 65 человек, которые защитили свои проекты, а некоторые получили денежные сертификаты на их воплощение в жизнь.

«Амур — 2017» пройдет в две смены. Первая — «Форсайт-на-Амуре» — откроется 7 июня. Вторая — «Дальневосточный характер» — 15 июня.

В мероприятии примут участие представители всех субъектов Дальневосточного федерального округа — всего около 500 человек. Среди них представители волонтерских организаций, студенты, молодые ученые, лидеры молодежных общественных объединений, предприниматели.

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