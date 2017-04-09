Ломаченко на ринге сделал из Сосы «быка»

Забавный эпизод произошел в начале шестого раунда. После гонга Соса кинулся в атаку, что было больше похоже, как бык бросается на красную тряпку во время корриды.

Ломаченко не растерялся и тут же подколол своего оппонента, изобразив тореодора. Публика пришла в восторг от действий украинца.