Ломаченко на ринге сделал из Сосы «быка»
Чемпион WBO в втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) в бою против пуэрториканца Джейсона Сосы (21−1−5, 15 КО) ярко поиздевался над соперником, станцевав корриду прямо на ринге.
Чемпион WBO в втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) в бою против пуэрториканца Джейсона Сосы (21−1−5, 15 КО) ярко поиздевался над соперником, станцевав корриду прямо на ринге.
Забавный эпизод произошел в начале шестого раунда. После гонга Соса кинулся в атаку, что было больше похоже, как бык бросается на красную тряпку во время корриды.
Ломаченко не растерялся и тут же подколол своего оппонента, изобразив тореодора. Публика пришла в восторг от действий украинца.
Напомним, что бой Ломаченко — Соса закончился технической победой Василия в 9-м раунде.