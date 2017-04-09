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09:32 (мск), источник: Ictv.ua

Ломаченко на ринге сделал из Сосы «быка»

Чемпион WBO в втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) в бою против пуэрториканца Джейсона Сосы (21−1−5, 15 КО) ярко поиздевался над соперником, станцевав корриду прямо на ринге.

Забавный эпизод произошел в начале шестого раунда. После гонга Соса кинулся в атаку, что было больше похоже, как бык бросается на красную тряпку во время корриды.

Ломаченко не растерялся и тут же подколол своего оппонента, изобразив тореодора. Публика пришла в восторг от действий украинца.

Напомним, что бой Ломаченко — Соса закончился технической победой Василия в 9-м раунде.

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