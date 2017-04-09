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09:04 (мск), источник: Zakon.kz

Ряд улиц в Астане перекроют для ремонтных работ

С 10 мая по 15 мая планируется закрытие проспекта Кабанбай батыра на пересечении с ул. Орынбор (Сыганак).

Источник: Zakon.kz

В Астане на время ремонтных работ будет перекрыто несколько улиц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акима столицы.

Сообщается, что по проспекту Кабанбай батыра прокладывают водопровод для обеспечения водой и сброса канализационных стоков с территории ЭКСПО-городка.

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Для этого с 15 апреля по 25 апреля ожидается перекрытие улицы Алматы на пересечении с проспектом Кабанбай батыра, с 26 апреля по 10 мая временно будет запрещен проезд по улице Керей-Жанибек хандар на пересечении с проспектом Кабанбай батыра.

А также с 10 мая по 15 мая планируется закрытие проспекта Кабанбай батыра на пересечении с ул. Орынбор (Сыганак).

Вместе с тем в настоящее время, в целях бесперебойного теплоснабжения левобережной части города, акиматом ведутся работы по строительству тепломагистрали 5-го ввода. В этой связи в городе также планируется введение временного ограничения на ряде улиц. Так, с 15 апреля по 15 мая будет ограничено движение по проспекту Н. Тлендиева на пересечении с улицей Ш. Бейсековой, с 16 мая по 26 мая будет перекрыто движение по улице Ш. Бейсековой между проспектом Н. Тлендиева и улицей С. Сейфуллина.

Кроме того, с 15 апреля по 30 мая текущего года планируется выполнить работы по среднему ремонту дорожного полотна на 14 улицах города. В частности, 11 улиц левого берега, 3 улицы правого берега города. При проведении среднего ремонта дорог будет введено частичное перекрытие улиц.

На некоторых улицах при укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ожидается полное ограничение движения автотранспортных средств. Перекрытие улиц проводится согласно плановому графику производства ремонтных работ.

Строительные работы по ремонту мостов «Аркар» (М-1) и «Арыс» (М-3): покраска перильных ограждений, замена деформационных швов, облицовка барьерных ограждений начнутся уже с 10 апреля, сообщают власти города.

Также названы улицы, на которых будет проведен средний ремонт. Так, средний ремонт будет производиться на 14 улицах города до 1 июня. В частности, ул. Хусейн бен Талал — от пр. Туран до ул. Орынбор, пр. Республики — от ул. Сейфуллина до развязки ТД «Рамстор», мост «Арыс» (М3) — от ул. Орынбор до ул. Нажимеденова, ул. Байтурсынова — от ул. Тауельсиздик до ул. К. Аманжолова, пр. Тауельсиздик — от ул. Ташенова до ул. Мунайтпасова, дорога в районе Салтанат сарайы.

Вместе с тем среднему ремонту подлежат ул. Рыскулова — от пр. Кабанбай батыра до ул. Орынбор, дип. городок — в квадрате от ул. Кунаева до ул. Сарайшык, второстепенный проезд по пр. Туран — от Сарайшык до шоссе Кургальжинское, вдоль ресторанных комплексов, второстепенный проезд по пр. Туран — от Сарайшык до ш. Кургальжинское, от ТРЦ «Сарыарка» до ТРЦ «Мега», ул. Амман — от ул. Шарля де Голля до ул. Г. Алиева, пр. Тауельсиздик — от ул. Момышулы до ул. Майлина, ул. Кунаева — от пр. Кабанбай батыра до резиденции Президента Акорда, а также ул. Достык — от пр. Туран до Акорды.

Самая большая протяженность ремонта улиц составляет около 3 км. Это участок по ул. Достык — от пр. Туран до Акорды, при этом самая меньшая длина — 0,5 км, отрезок пр. Тауелсиздик — от ул. Момышулы до ул. Майлина.

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