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09:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Погода в Украине: дождливо и холодно

Как сообщает украинский Гидрометцентр, в Киеве без осадков, температура днем от 10 до 12 градусов тепла, переменная облачность. В некоторых регионах Украины пройдут дожди.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 9 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, будет пасмурно, местами дождливо и прохладно.

Как сообщает украинский Гидрометцентр, в Киеве без осадков, температура днем от 10 до 12 градусов тепла, переменная облачность.

На севере немного прохладнее, от 9 до 11 градусов тепла, также без осадков.

На западе страны в воскресенье без существенных осадков, температура днем от 9 до 11 градусов тепла.

На востоке пройдут дожди, температура составит от 9 до 10 градусов тепла.

На юге Украины сегодня также дождливо, температура воздуха до 12 градусов тепла.

Напомним, в Украину после существенного потепления пришло небольшое похолодание и дожди.

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