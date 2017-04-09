На территории республики подтопленных паводком жилых домов нет — КЧС

По информации пресс-службы Комитета по ЧС МВД РК, к настоящему времени возведено 7360 метров временных дамб, из них в Жамбылской — 1100, Карагандинской — 560, Южно-Казахстанской области — 5700; набрано и уложено 33880 штук мешкотары, из них в Акмолинской — 5880, Жамбылской — 920, Карагандинской — 8280, Павлодарской — 3300, Южно-Казахстанской области — 15500; откачано 233395 куб.м воды, из них в Акмолинской — 56664, Восточно-Казахстанской — 85321, Карагандинской — 687,5, Павлодарской — 89724, Южно-Казахстанской области — 998,5.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 165 человек, 41 единица техники, 13 водооткачивающих устройств. Проведенными мероприятиями по отводу и откачке талых вод на территории республики подтопленных паводковыми водами жилых домов нет.

Между тем, как сообщалось ранее со ссылкой на Казгидромет, в период до 13 апреля в связи с повышением температурного фона в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления.