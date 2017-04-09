Ломаченко, Усик и Гвоздик триумфально победили в США

Украинские боксеры устроили настоящее зрелище на открывшейся недавно арене MGM National Harbor в Оксон Хилле (Мэриленд, США). Каждый из трех боев прошел при их полном доминировании, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик победили своих соперников досрочно, а противник Александра Усика Майкл Хантер смог выстоять до конца буквально каким-то чудом.

АЛЕКСАНДР УСИК (11−0−0, 10 KO) — МАЙКЛ ХАНТЕР (12−0−0, 8 КО). Первый бой с участием украинцев прошел в тяжелой весовой категории. Ни Усик, ни Хантер не знали до этого боя поражений. Бой носил обоюдоострый характер, хотя доминирование Александра после 6 раунда становилось все более очевидным. В 10 раунде Усик комбинировал очень мощно, Хантера спас гонг.

В заключительном 12 раунде преимущество украинца достигло апогея. Он буквально расстреливал оппонента сериями комбинаций, Хантер с трудом защищался и клинчевал, однажды побывал в нокдауне, однако выстоял. В целом, многие эксперты сошлись на том, что арбитр боя должен был прекратить его уже в середине этой трехминутки.