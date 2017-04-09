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09:53 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Ломаченко, Усик и Гвоздик триумфально победили в США

Украинцы Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко сверхуверенно разбили своих соперников в день открытия спортивной арены MGM National Harbor в США.

Источник: Telegraf.com.ua

Украинские боксеры устроили настоящее зрелище на открывшейся недавно арене MGM National Harbor в Оксон Хилле (Мэриленд, США). Каждый из трех боев прошел при их полном доминировании, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик победили своих соперников досрочно, а противник Александра Усика Майкл Хантер смог выстоять до конца буквально каким-то чудом.

АЛЕКСАНДР УСИК (11−0−0, 10 KO) — МАЙКЛ ХАНТЕР (12−0−0, 8 КО). Первый бой с участием украинцев прошел в тяжелой весовой категории. Ни Усик, ни Хантер не знали до этого боя поражений. Бой носил обоюдоострый характер, хотя доминирование Александра после 6 раунда становилось все более очевидным. В 10 раунде Усик комбинировал очень мощно, Хантера спас гонг.

В заключительном 12 раунде преимущество украинца достигло апогея. Он буквально расстреливал оппонента сериями комбинаций, Хантер с трудом защищался и клинчевал, однажды побывал в нокдауне, однако выстоял. В целом, многие эксперты сошлись на том, что арбитр боя должен был прекратить его уже в середине этой трехминутки.

Александр Гвоздик (13−0−0, 11 КО) — Юниески Гонсалес (18−3, 14 КО).

Вторым в ринг вышел Александр Гвоздик. Его соперником был повидавший почти все в боксе опытный американец кубинского происхождения Юниески Гонсалес. Гонсалес ранее уже встречался с украинским боксером Вячеславом Шабранским, которого сумел нокаутировать. Поэтому мотивации у Гвоздика было не занимать.

Бой продолжался всего 3 раунда. Если начало было для Гвоздика достаточно неприятным, то начиная со второго раунда преимущество украинца не вызывало сомнений. В третьем раунде Гвоздик сначала отправил соперника в нокдаун, а ближе к концовке раунда американец получил тяжелый нокаут!

Василий Ломаченко (7−1, 5 КО) — Джейсон Соса (20−1−4, 15 КО).

Наконец, третьим и главным боем вечера стала дуэль между Чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и американцем Джейсоном Сосой.

Бой прошел на высоких скоростях, что неудивительно для данной весовой категории. Ломаченко владел явным преимуществом с первого и до последнего раунда. В некоторые моменты Ломаченко вел себя, как тореадор на корриде, полностью контролируя ситуацию в ринге. Перед раундом № 10 вконец обессилевший Соса принял поражение. Таким образом, Ломаченко одержал победу техническим нокаутом.

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