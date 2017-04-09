Жителей Башкортостана просят не срывать и не продавать первоцветы

Совсем скоро с пробуждением природы начнут появляться первые раннецветущие растения. По данным Минэкологии РБ, в республике произрастают несколько видов первоцветов, среди них — первоцвет весенний или примула крупночашечковая, ветреница алтайская, ветреница лютиковая, ветреница уральская, хохлатка дымянкообразная, хохлатка плотная, горицвет весенний, рябчик шахматовидный, тюльпан Биберштейна, сон-трава, прострел уральский, первоцвет длиннострелочный, проломник Кучерова, проломник Лемана и много других. Первоцветы нуждаются в особой защите, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения занесены в Красную книгу.

Согласно пункту ст. 5.1. Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях, их уничтожение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

«Не спешите срывать первоцветы. Задумайтесь о том, что пройдет несколько дней и радующие вас недавно цветы окажутся в мусорном ведре», — призывают экологи.