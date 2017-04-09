Жителей Башкортостана просят не срывать и не продавать первоцветы
УФА, 9 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Жителей Башкортостана просят не срывать и не продавать первоцветы, за их сбор может грозит ответственность, передает
УФА, 9 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Жителей Башкортостана просят не срывать и не продавать первоцветы, за их сбор может грозит ответственность, передает
Совсем скоро с пробуждением природы начнут появляться первые раннецветущие растения. По данным Минэкологии РБ, в республике произрастают несколько видов первоцветов, среди них — первоцвет весенний или примула крупночашечковая, ветреница алтайская, ветреница лютиковая, ветреница уральская, хохлатка дымянкообразная, хохлатка плотная, горицвет весенний, рябчик шахматовидный, тюльпан Биберштейна,
Согласно пункту ст. 5.1. Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях, их уничтожение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
«Не спешите срывать первоцветы. Задумайтесь о том, что пройдет несколько дней и радующие вас недавно цветы окажутся в мусорном ведре», — призывают экологи.