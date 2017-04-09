В Приморье скоро отключат отопление
Энергетики региона готовятся завершить отопительный сезон.
Энергетики региона готовятся завершить отопительный сезон.
Спасский и Михайловский филиалы КГУП «Примтеплоэнерго» уже начинают подготовку к новой зиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как отметили на предприятии, завершающийся отопительный сезон характеризуется безаварийной штатной работой всех подразделений Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».
«Этому способствовала прошлогодняя интенсивная модернизация и ремонт оборудования, сетей теплоснабжения. Весь отопительный сезон филиал прошёл в штатном режиме, без
Руководитель филиала отметил, что подготовка к
«По многим направлениям сотрудники предприятия уже производят необходимые работы, не дожидаясь остановки оборудования», — отметил он.
К осени этого года тепловики установят ещё две модульные котельные, заменят изношенные трубы и восстановят их изоляцию, чтобы максимально сократить теплопотери.
Отметим, что к зоне ответственности Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» относятся Спасский, Анучинский, Яковлевский и часть Черниговского района. Филиал включает в себя 60 котельных, общая численность обслуживающего персонала насчитывает около 1,4 тысячи человек.
Без серьёзных аварий прошёл сезон и Михайловский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», который обеспечивает теплом Михайловский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский и Хорольский районы.
«В этот отопительный сезон никаких ситуаций, которые привели бы к остановке котельных более чем на четыре часа, не было», — подчеркнул директор филиала Михайловский Сергей Попов.
На повышение эффективности и надежности работы филиала сказался ввод в эксплуатацию 21 модульной котельной в прошлом году.
«Это позволило дополнительно филиалу взял на особый контроль обеспечение теплом детских садов. Наши специалисты вовремя находили и исправляли недостатки во внутренних системах этих учреждений, хотя к нашим обязанностям данная работа не относится. В результате мы смогли улучшить качество теплоснабжения дошкольных и других учреждений на 90%, не меняя режима работы», — уточнил руководитель филиала.
Кроме этого, внедрение новых технологий позволило минимизировать затраты на топливо, увеличить фонд заработной платы.
«В межотопительный сезон структурное подразделение установит еще девять новых модульных котельных, а также заменит ветхие сети, котельное оборудование. Уже сейчас на ряде объектов мы приступаем к ремонтным работам», — подчеркнул Сергей Попов.
В департаменте по
«Эти котельные просты в эксплуатации, не требуют большого штата обслуживающего персонала, быстро монтируются, для их монтажа нет необходимости вести большие подготовительные работы. Если говорить о цифрах, то эффект от ввода в эксплуатацию всех АМК в годовой оценке составит примерно 112 миллионов рублей, в том числе: экономия затрат на топливо — 49 миллионов рублей, экономия фонда оплаты труда — 45,5 миллионов рублей», — прокомментировала директор департамента Елена Пархоменко.
Напомним, сейчас отопительный сезон продолжается во всех 34 муниципалитетах Приморья. В крае работают 876 котельных, обеспечивающих теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов.